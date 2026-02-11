Krunić i Danilina u četvrtfinalu turnira u Dohi

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se danas u četvrtfinale turnira u Dohi, pošto su pobedile kanadsko-francuski par Lejlu Fernandes i Kristinu Mladenović posle tri seta, 6:2, 4:6, 10:4.

Krunić i Danilina, četvrti nosioci u Dohi, pobedile su posle sat i 21 minuta.

One su u prvom setu napravile dva brejka i povele u meču.

Brejkom u prvom gemu su počele drugi set, ali su njihove protivnice odmah uzvratile, napravile dva brejka i povele 4:1.

Danilina i Krunić su izjednačile na 4:4, ali su im Fernandes i Mladenović oduzele servis u 10. gemu za 6:4 i izborile super taj-brejk.

Fernandes i Mladenović su dobro počele, povele su 3:0, nakon čega je srpsko-kazahstanski dubl pojačao i dobio super taj-brejk 10:4.

Krunić i Danilina će u četvrtfinalu igrati protiv Australijanki Storm Hanter i Maje Džoint.

(Beta)

