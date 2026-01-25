Krunić i Pavić u osmini finala mešovitih dublova na Australijan openu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njen partner u dublu Mate Pavić iz Hrvatske plasirali su se danas u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto su pobedili australijski par Taliju Gibson i Metjua Ebdena posle tri seta, 7:6, 0:6, 10:6.

Peti nosici na turniru Krunić i Pavić pobedili su posle 79 minuta.

Parovi su u prvom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je srpsko-hrvatski dubl dobio 7:2.

Australijski teniseri su bili mnogo bolji u drugom setu, nisu protivnicima dozvolili da osvoje nijedan gem i izborili su odlučujući set, super taj-brejk.

Krunić i Pavić su dobili taj deo igre 10:6 i posle druge meč lopte plasirali se u osminu finala.

Oni će igrati protiv pobednika duela kanadsko-američkog para Gabrijele Dabrovski i Luka Džonsona i domaćeg dubla Maje Džoint i Metjua Kristofera Romiosa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com