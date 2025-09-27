Krunić: Imali smo priliku da osvojimo bodove, ne razumem sagu oko putovanja u Zaječar

Trener fudbalera OFK Beograda Simo Krunić rekao je da je njegova ekipa večeras protiv Partizana imala priliku da osvoji bodove, ali da su crno-beli zasluženo pobedili i dodao da ne razume sagu u vezi igranja utakmica u Zaječaru.

„Mislim da smo imali priliku da uzmemo bodove. Imali smo dve, tri prilike, da smo postigli pogodak, digli bismo se. Presekao nas je njihov gol, a onda je bilo teško da se vratimo. Zaslužena pobeda Partizana. Mislim da smo u nekim fazama igre mogli bolje, ali nismo, dosta smo izgubili, malo smo se mučili. Gledaćemo da izvučemo pouke da budemo bolji u narednim utakmicama“, rekao je Krunić za televiziju Arena sport.

Fudbaleri OFK Beograda izgubili su večeras kao domaćini u Zaječaru od Partizana 0:2, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

OFK ove sezone kao domaćin igra na stadionu u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, ali je protiv Partizana igrao u Zaječaru, iz kako je navedeno, bezbednosnih razloga. Crno-beli su zbog toga izrazili nezadovoljstvo.

„Mi ćemo nastaviti da igramo ovde, dok naš stadion ne bude završen. Ne razumem zašto uopšte postoji ta saga. Ovo je prelep stadion, publika, dobar teren, odlični uslovi. Uopšte ne razumem zašto se postavljaju takva pitanja. Celu prošlu godinu smo igrali u Zaječaru i bilo nam je super. Vidite ovaj ambijent. Dobar je teren, stvarno ne shvatam“, rekao je Krunić.

„Dok su svi imali to jedno putovanje, mi smo svake nedelje bili gosti i to nam nije smetalo. Zbog bezbednosnih razloga smo prešli ovde i uopšte ne razumem ljutnju sa druge strane“, dodao je trener OFK Beograda.

OFK je posle petog poraza sedmi na tabeli sa 13 bodova.

Partizan je posle sedme pobede preuzeo prvo mesto na tabeli sa 22 boda i ima bod više ali i dve utakmice više od Crvene zvezde.

(Beta)

