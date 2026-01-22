Krunić u drugom kolu Australijan opena u dublu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu u konkurenciji dublova.

Krunić i Danilina su Amerikanku Kvin Glison i Ruskinju Elenu Pridankinu sa 7:5, 4:6, 6:0 posle dva ipo sata igre.

Srpsko-kazahstanski dubil je gubio sa 4:1 u prvom setu, ali je preokrenuo rezultat i dobio taj deo igre sa 7:5. Krunić i Danilina su drugi set započele brejkom, ali su protivnice potom izjednačile na 3:3, da bi brejkom u desetom gemu i poravnale na 1:1 u setovima.

U trećem setu su Krunić i Danilina dominirale, nisu prepustile protivnicima niti jedan brejk i nakon što su iskoristile treću set loptu plasirale su se u naredno kolo.

Krunić i Danilina će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv domaćih teniserki Darje Kasatkine i Arine Rodionove.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com