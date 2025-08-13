KSS novac od prodaje ulaznica sa juniorskog EP uplatio UNICEF-u i Specijalnoj olimpijadi

Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da je novac od prodaje ulaznica sa Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina, koje se održalo u Beogradu, uplatio Dečjem fondu Ujedinjenih nacija (UNICEF) i Specijalnoj olimpijadi.

KSS je tim organizacijama uplatio po 2.952.292 dinara, odnosno ukupno 5.904.584 dinara.

„Prema ugovoru koji je predsednik KSS-a Nebojša Čović potpisao sa direktorkom UNICEF-a u Srbiji Dejanom Kostadinovom i direktorom Specijalne olimpijade Aleksandrom Stanojevićem, Savez je prihod od prodaje ulaznica sa prestižnog takmičenja usmerio ka organizacijama koje pružaju neprocenjivu podršku deci i mladima“, piše na sajtu KSS-a.

„Deo sredstava je otišao UNICEF-u, organizaciji koja se već decenijama bori za prava i dobrobit dece širom sveta, a drugi deo je doniran Specijalnoj olimpijadi, koja omogućava sportistima sa intelektualnim teškoćama da se takmiče i razvijaju kroz sport“, dodaje se na sajtu Saveza.

Evropsko prvenstvo za igrače do 18 godina održalo se od 26. jula do 3. avgusta ove godine u Beogradskoj areni.

„Košarkaški savez Srbije zahvaljuje svim ljubiteljima sporta koji su kupovinom ulaznica za Evropsko prvenstvo podržali inicijativu, kao i svim partnerima i volonterima koji su omogućili da se ovakvi projekti realizuju“, navodi se na sajtu KSS-a.

(Beta)

