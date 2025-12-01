KSS osudio ponašanje navijača u Sarajevu, očekuje i reakciju FIBA

Košarkaški savez Srbije (KSS) najoštrije je danas osudio „neprihvatljivo ponašanje“ dela publike u dvorani „Mirza Delibašić“ u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina – Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

„Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom“, navodi se u saopštenju KSS.

Ovakvi incidenti, kako se dodaje, predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju.

„KSS očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH – Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine“, navodi se.

„Reprezentacija Srbije i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrednostima koje košarka treba da promoviše“, zaključuje se u saopštenju.

Košarkaši Srbije pobedili su sinoć u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine sa 74:72, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

(Beta)

