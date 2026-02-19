Kurtoa postao jedan od suvlasnika fudbalskog kluba Le Man

Golman Real Madrida Tibo Kurtoa od danas je jedan od suvlasnika francuskog drugoligaškog fudbalskog kluba Le Man.

Pre belgijskog golmana, u Le Man su uložili srpski teniser Novak Đoković i bivši vozači Formule 1 Felipe Masa i Kevin Magnusen.

„Dvostruki osvajač Lige šampiona i čuveni golman Tibo Kurtoa donosi vrhunsko stručno znanje, na terenu i van njega. Nakon što je ovog leta stekla udeo u Le Manu, brazilska grupa Autfild (OutField) sada čini još jedan korak napred finalizacijom preuzimanja kluba zajedno sa ojačanom grupom svetski poznatih sportista i evropskih investitora“, navodi se u saopštenju Le Mana.

Kurtoa ulazi u klub kroz njegovu investicionu kompaniju i biće manjinski vlasnik kao i Đoković, Masa i Magnusen, dok je Autfild većinski vlasnik.

U saradnji sa predsednikom kluba Tijerijem Gomesom, brazilska grupa će obezbediti neophodne resurse za podršku i unapređenje rasta projekta, dodaje se u saopštenju drugoligaša.

„Cilj je izgradja ambicioznog i održivog fudbalskog kluba, utemeljenom u kultnom nasleđu grada u vezi motosporta i globalno prepoznatom identitetu brenda. Prioriteti su jačanje sportskih performansi i razvoj brenda kluba, lokalno i međunarodno, kako bi se u potpunosti otključao sportski i potencijalni potencijal fudbalskog kluba Le Man“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com