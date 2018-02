Kurtoa: Pregovaram sa Čelsijem ali ćemo saslušati ponudu Reala

Golman fudbalera Čelsija Tibo Kurtoa rekao je da pregovara sa klubom o novom ugovoru, ali da će njegov menadžer „saslušati“ ako stigne ponuda iz Real Madrida, preneli su danas britanski mediji.

Ugovor 25-godišnjeg belgijskog golmana ističe 2019, a mediji spekulišu da će se vratiti u Madrid i potpisati za Real. Kurtoa je tri godine proveo na pozajmici u Atletiko Madridu.

Kurtoa je početkom meseca izjavio da je „njegovo srce u Madridu“, a novinari su ga pitali da to objasni.

„Nisam siguran oko moje budućnosti, a ono što sam rekao za Madrid je pogrešno shvaćeno. Imam dvoje dece, oni žive u Madridu i nije lako. Ostalo mi je godinu dana ugovora sa Čelsijem i srećan sam što pregovaramo. Oni su mi prvi ukazali poverenje i to neću zaboraviti. Ne mislim da će me (predsednik Reala) Florentino Peres zvati. On će zvati mog menadžera a ovaj će ga saslušati“, rekao je Kurtoa, preneo je Skaj.

Čelsi ove sezone neće odbraniti šampionsku titulu u Premijer ligi pošto na četvrtom mestu zaostaje 19 bodova za prvoplasiranim Mančester sitijem.

Ekipa Antonija Kontea sinoć je na svom Stamford Bridžu odigrala nerešeno 1:1 protiv Barselone, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona. Revanš je na programu 14. marta u Španiji.

