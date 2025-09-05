Kvalifikacije za SP: Francuska u Vroclavu pobedila Ukrajinu, remi Slovenije i Švedske

Fudbaleri Francuske pobedili su večeras u Vroclavu selekciju Ukrajine sa 2:0, u utakmici prvog kola Grupe D kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Aktuelni viceprvaci sveta do trijumfa su došli golovima Majkla Olisea u 10. i Kilijana Mbapea u 82. minutu.

U drugom meču ove grupe Island je u Rejkjaviku savladao Azerbejdžan sa 5:0.

Island je u vođstvo doveo Viktor Palson u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

U nastavku meča golove za domaću selekciju postigli su Isak Johaneson u 47. i 56. minutu, Albert Gudmunson u 66. i Kristijan Hlinson u 73. minutu.

U sledećem kolu, za četiri dana, Francuska dočekuje Island, a Azerbejdžan na svom terenu igra protiv Ukrajine.

Slovenija i Švedska su u Ljubljani odigrali nerešeno 2:2, u meču prvog kola Grupe B kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Antoni Elanga postigao je vodeći gol za goste u 18. minutu, da bi Slovenija do izjednačenja stigla posle samo 35 sekundi igre u drugom poluvremenu, kada se u strelce upisao Sandi Lovrić.

Novo vođstvo Švedskoj doneo je Jasin Ajari u 73. minutu, dok je gol za bod Slovenije postigao Žan Vipotnik u 90. minutu.

U okviru iste grupe Švajcarska je u Bazelu pobedila Kosovo sa 4:0.

Švajcarska je pobedu potvrdila golovima u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Manuel Akandži u 22, Bril Embolo u 25. i 45. minutu, kao i Silvan Vidmer u 39. minutu.

U narednom kolu, za tri dana, Švajcarska dočekuje Sloveniju, a Kosovo dočekuje Švedsku.

(Beta)

