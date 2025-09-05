Kvalifikacije za SP: Gostujuće pobede Češke i Hrvatske u Grupi L

Fudbaleri Češke pobedili su večeras u Podgorici selekciju Crne Gore sa 2:0, u petoj utakmici Grupe L kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Češka je do trijumfa došla prekrasnim pogotkom Lukaša Červa u trećem minutu, a konačan rezultat postavio je Vaclav Černi u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

U istoj grupi Hrvatska je na gostovanju bila bolja od Farskih ostrva sa 1:0.

Jedini pogodak za treću reprezentaciju sveta sa poslednjeg planetarnog takmičenja postigao je Andrej Kramarić u 31. minutu.

Češka posle pet odigranih utakmica vodi u Grupi L sa 12 bodova, Hrvatska je druga sa devet bodova iz tri utakmice, Crna Gora ima šest bodova posle četiri meča, a isti broj utakmica imaju i Farska ostrva na petom mestu (tri boda) i Gibraltar (bez bodova).

Za tri dana se igra naredno kolo, u kojem Hrvatska dočekuje Crnu Goru, a Gibraltar na svom terenu čeka Farska ostrva.

(Beta)

