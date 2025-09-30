Kvarachelija propušta utakmicu protiv Barselone u Ligi šampiona

Fudbaler Pari Sen Žermena Hviča Kvarachelija propustiće predstojeću utakmicu protiv Barselone u Ligi šampiona zbog povrede.

Kvarachelija je zamenjen u poluvremenu utakmice protiv Oksera u subotu u francuskom prvenstvu zbog povrede butine.

Aktuelni šampion Pari Sen Žermen ga danas zbog toga nije uvrstio u ekipu, ali je na spisku Vitinja, koji je izašao krajem prvog poluvremena sa terena u utakmici protiv Oksera.

Takođe, u ekipi je i Žoao Neveš, koji je propustio prethodne dve prvenstvene utakmice zbog povrede butine.

Kapiten Markinjos i dalje odsustvuje zbog povrede butnog mišića.

Takođe, od povreda se i dalje oporavljaju Usman Dembele i Dezire Due.

Fudbaleri Pari Sen Žermena igraju u sredu od 21 čas na gostujućem terenu protiv Barselone, utakmicu drugog kola Lige šampiona.

U prvom kolu pariska ekipa pobedila je Atalantu 4:0, a španska ekipa pobedila je Njukasl 2:1.

(Beta)

