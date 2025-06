Kvitova poslednji put igra na Vimbldonu: To je moj omiljeni turnir

Češka teniserka Petra Kvitova ove godine će poslednji put igrati na Vimbldonu, pošto će u septembru završiti karijeru.

„Biće sjajno, sigurno. To je moj omiljeni turnir. Uvek je bio i uvek će biti. Biće lepo vratiti se. Uvek mi se vraćaju lepe uspomene. Ima i loših jer je teško gubiti pod tolikim pritiskom. Čak i uz dva trofeja i najboljih rezultata u mojoj karijeri, porazi su ponekad bili veoma, veoma bolni. Ali, osvajanje dve titule je ono što se najviše računa“, rekla je Kvitova.

Kvitova nije igrala prošle godine na Vimbldonu zbog porodiljskog odsustva nakon što je rodila sina Petra. Titule na londonskom grend slemu osvojila je 2011. i 2014. godine. Za prvi trofej u finalu je pobedila Ruskinju Mariju Šarapovu 6:3, 6:4, a za drugi Kanađanku Eženi Bušar 6:3, 6:0.

Ona je pre nepune dve nedelje saopštila da će se povući posle Ju Es opena, koji se završava u septembru.

Kvitova je dobila specijalnu pozivnicu organizatora i prvi meč igraće u utorak protiv 10. nosioca Amerikanke Eme Navaro.

Najbolji plasman u karijeri bio joj je drugo mesto na WTA listi, ali je sada van prvih 500.

Odsustvovala je 17 meseci.

Ona je rekla da joj najteže pada odvojenost od porodice kada oni ne mogu da je prate na turnirima.

„Ali ni zajedničko putovanje ponekad nije lako. Najgori deo je logistika koja ide uz to. Imate toliko stvari. Boravak u hotelskoj sobi može biti težak, posebno kada su deca mala. On je počeo da puzi i sve što ide uz to, pa je svuda nered. Ali je takođe zabavno. On je veoma dobar dečak i to olakšava stvari“, navela je Kvitova.

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije rekla je da je pomalo tužna jer se Kvitova povlači.

„Ludo je videti da se povlači jer se sećam da sam igrala protiv nje kada sam tek počela. Pomalo sam tužna. Kada sam čula vest, pomislila sam: ‘Hajde. Probaj. Zašto? Zašto bi se povukla? Nastavi’ „, navela je Sabalenka.

Takmičenje na trećem grend slem turniru u sezoni londonskom Vimbldonu počinje danas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com