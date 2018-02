LA Klipersi pobedili Denver, dobre partije srpskih košarkaša

Košarkaši Los Andjeles Klipersa pobedili su noćas Denver, posle deficita od 19 poena, sa 122:120, a srpski igrači u obe ekipe, Miloš Teodosić, Boban Marjanović i Nikola Jokić prikazali su dobre partije.

Los Andejeles Kliperse predvodio je Lu Vilijams sa 25 poena, pet skokova i šest asistencija, a Boban Marjanović je za 15 minuta postigao 18 poena i imao šest skokova. Miloš Teodosić igrao je 26 minuta i postigao je 11 poena, uz četiri skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte. Ostin Rivers dodao je 17, a Montrel Harel 15 poena za ekipu iz Los Andejelsa.

Pobedu Klipersima doneli su rezervisti, koji su u drugom poluvremenu imali 54:4 protiv rezervista Denvera.

„To je odličan primer zbog čega se igra. Ima stvari na koje ne računaš, ali se dogode. Gubili smo, ali smo uveli sve rezerviste koji do sada nisu bili u tim ulogama i to nam se isplatilo. Svi rezervisti su bili na parketu, a cela prva postava je navijala za njih. To čini ekipu, to je lepo videti“, rekao je trener Klipersa Dok Rivers.

U ekipi Denvera, koja je prvi put ove sezone izgubila dve uzastopne utakmice na svom terenu, najefikasniji je bio Geri Heris sa 23 poena, a Vilson Čendler i Džmal Marej dodali su po 18 poena. Srpski košarkaš Nikola Jokić igrao je 27 minuta, postigao je 18 poena, uz šest skokova i četiri asistencije.

Portland je pobedio Sakramento sa 116:99 i ostvario četvrti uzastopni trijumf. Demjan Lilard bio je najefikasniji u pobedničkom timu sa 26 poena i 12 asistencija, Šabaz Nejpijer postigao je 20 poena, a Jusuf Nurkić 17 poena i devet skokova.

U ekipi Sakramenta Zek Rendolf postigao je 20 poena, a Vili Kouli Stajn 17 poena i 10 skokova. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović igrao je 32 minuta, postigao je 14 poena i imao je četiri asistencije.

Klivlend je pobedio Bruklin sa 129:123 predvodjen Lebronom Džejmsom, koji je ostvario „tripl dabl“ učinak od 31 poena, 12 skokova i 11 asistencija. Džordž Hil postigao je 26 poena, a Kajl Korver 18 poena za vicešampione NBA lige.

U timu Bruklina Dandjelo Rasel bio je najefikasniji sa 25 poena, uz pet skokova i šest asistencija, a Demar Kerol dodao je 16 poena, šest skokova i tri asistencije.

Šarlot je pobedio Čikago sa 118:103, Majami je bio bolji od Filadelfije sa 102:101, a Vašington je pobedio Milvoki sa 107:104.

