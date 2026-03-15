Lacio pobedio Milan u Seriji A

Fudbaleri Lacija pobedili su večeras na svom terenu u Rimu Milan 1:0, u utakmici 29. kola italijanske Serije A.

Pobedonosan gol za Lacio postigao je Gustav Isaksen u 26. minutu.

Srpski defanzivac Strahinja Pavlović odigrao je celu utakmicu za Milan, dok njegov sunarodnik u ekipi Lacija Petar Ratkov nije ulazio u igru.

Lacio zauzima deveto mesto na tabeli sa 40 bodova, dok je Milan drugi sa 60 bodova, osam manje od prvoplasiranog Intera.

Lacio će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Bolonje, dok će Milan dočekati Torino.

(Beta)

