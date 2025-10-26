Lacio u Rimu pobedio Juventus u Seriji A

Fudbaleri Lacija pobedili su večeras u Rimu ekipu Juventusa sa 1:0, u utakmici osmog kola italijanske Serije A.

Jedini gol postigao je hrvatski fudbaler Toma Bašić u devetom minutu.

Srpski fudbaler Dušan Vlahović odigrao je ceo meč za Juventus, dok je Filip Kostić u igru ušao u 66. minutu.

Juventus je zabeležio i osmi uzastopni meč bez pobede, a torinski klub zauzima osmo mesto na tabeli Serije A sa 12 bodova.

Lacio na 10. mestu ima bod manje.

Juventus u sledećem kolu dočekuje Udineze, a Lacio gostuje Pizi.

(Beta)

