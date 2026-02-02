Lajović: Čile je favorit, ali Devis kup je otvoreno takmičenje

Srpski teniser Dušan Lajović rekao je danas da je Čile favorit u predstojećem duelu prvog kola kvalifikacija za Dejvis kup, ali da je to neizvesno takmičenje, kao i da će pokušati da prenese svoje iskustvo na mlađe timske kolege.

Srpski tim je posle skoro 24 sata puta doputovao u Santijago, gde će igrati protiv Čilea, prvo kolo kvalifikacija za završni turnir Dejvis kupa. Ekipa je podmlađena, a osim Lajovića u sastavu su Branko Đurić, Ognjen Milić i specijalisti za dubl, braća Ivan i Matej Sabanov.

„Doputovali smo u Santijago podmlađeni. Domaćin je favorit, ali Dejvis kup je otvoreno takmičenje. Nikad favorit nije siguran. Probaću da svoje iskustvo prenesem na mlađe i da im olakšam pripremu za ovaj meč. U dobroj sam formi, u Čileu sam već desetak dana i privikao sam se i na vremenske uslove. Očekujem da pružimo maksimum“, rekao je Lajović, saopštio je Teniski savez.

Žreb za mečeve je 5. februara u Santijagu, a 6. februara od 22 časa po srednjoevropskom vremenu na programu su dva singl meča. Drugog dana takmičenja na teren izaći prvo dublovi, a zatim slede mečevi u singlu.

Pobednik tog duela u septembru će igrati protiv Španije u drugom krugu kvalifikacija, a poraženog čeka meč Svetske grupe 1.

Selektor Čilea Nikolas Masu pozvao je u tim Alehandra Tabilja, Kristijana Garina, Tomasa Barioša Veru, Nikolasa Harija i Matijasa Sotoa.

