Lajović: Dobro se osećam, nadam se da u nastaviti ovako

Srpski teniser Dušan Lajović rekao je, posle današnjeg plasmana u treće kolo Rolan Garosa, da se odlično oseća na terenu, kao i da se nada da će nastaviti s dobrim igrama.

„Zadovoljan sam današnjim mečom, ponovo sam dobio u tri seta, što je bitna stvar na grend slemu. Osećao sam da imam kontrolu… Jedina stvar koja je danas pravila problem je bilo na riternu, jer ovaj momak mnogo dobro servira i u nekim situacijama nije bilo lako da dodjem do razmene“, rekao je Lajović novinarima posle meča.

Lajović se plasirao danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske u Parizu, pošto je pobedio 273. igrača sveta Eliota Benšetrija posle tri seta, 6:3, 6:3 i 6:4.

„Uspevao sam da mu rano oduzmem servis u prva dva seta, u trećem opet došao do ranog brejka, ali je on više počeo da igra na ‘sve ili ništa’, uspeo je da vrati jedan brejk, ali to nije bilo dugotrajno rešenje, takva igra. Osetio sam da ne vidi konstatno rešenje, već da gleda posle rizičnijeg riterna da mu se posreći u jednom gemu… To nije negativno uticalo na moju igru, uspeo sam da se stabilizujem i privedem meč kraju. Zadovoljan sam današnjom igrom, jer sve što je bilo na meni sam uspeo da uradim“, rekao je Lajović.

Lajović je u meču protiv kvalifikanta iz Francuske spasao pet od šest brejk lopti, a novinare je zanimalo da li je na psihičkom polju sazreo.

„Psihički se osećam drugačije kada se igra u tri dobijena seta, jer se u ovim mečevima gradi poen po poen. Mogu da budem staložen, jer ništa ne može na brzinu da se završi, za razliku od meča na dva dobijena. Jako je bitno dobiti prvi set, to je veliki vetar u ledja za dalji tok meča… Osećao sam se stabilno na terenu, nisu mogli da me poremete ni protivnik, ni publika, sazreo sam“, ocenio je on.

Lajović će u trećem kolu Rolan Garosa igrati protiv Nemca Aleksandra Zvereva.

„Prošle godine smo ovde igrali pet setova, s jedne strane sam bio blizu, ali s druge nisam. U dosadašnjem toku sezone on i nije bio u nekoj formi što se očekuje od igrača poput njega. I pored toga, uspeo je pre dolaska ovde da osvoji turnir u Ženevi. Prvo kolo je dobio posle pet setova, danas u tri… Očigledno je pronašao to samopouzdanje. Verujem da će biti dobar meč. Nadam se da ću ja uspeti da zadržim nivo iz prethodna dva kola“, rekao je Lajović.

On je izrazio nadu da će Srbija i u četvrtom kolu Rolan Garosa imati četvoricu predstavnika.

„Nadam se da neće biti tri, dva jedan, da budemo sva četvorica u četvrtom. Krajinović je opet igrao pet setova – ako fizički bude u redu, to će biti lep meč jer obojica igraju fino za oko, gledaću ga. Laslo (Djere) je izrastao u odličnog igrača, šljaka mu je omiljena podloga, i biće mu interesantno iskustvo da igra sa (Keijem) Nišikorijem koji igra jako brzo i eksplozivno. Kei nije u najboljoj formi, ima Djere šansu. Nadam se da će obojica pobediti, a i Djoković je favorit protiv Karuza, mada ne treba nikog potcenjivati, jer je Italijan dobio Simona. Negde sam pročitao da je 12,5 odsto žreba sada srpsko“, kazao je Lajović.

