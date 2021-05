Lajović u drugom kolu turnira u Beogradu

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se danas u drugo kolo turnira u Beogradu pošto je pobedio Litvanca Rikardasa Berankisa posle dva seta, 6:3, 6:3.

Lajović je pobedio posle sat i 21 minuta, četiri puta je oduzeo servis protivniku, koji je napravio jedan brejk.

To je prva pobeda Lajovića posle pet uzastopnih poraza.

„Početak meča je bio težak zbog emocija od prethodnih nedelja. Odmah sam izgubio servis i malo sam sumnjao u sebe. Srećom, ovo je rezultat rada tokom prethodnih dana. Posle Rima sam pokušavao da se mentalno oporavim, radio sam naporno. Na treningu pre pet dana je izgledalo slično kao tokom mečeva u prethodnim nedeljama, ali je iz treninga u trening bilo sve bolje“, rekao je Lajović posle meča.

On je dodao da je pokušavao da ne sumnja u sebe i da je posebno obraćao pažnju na tehniku disanja.

„Kada počnete da sumnjate u sebe, ne povlačite se. Uradite to što morate. Ako napravite grešku tokom napadačke igre i od tada prestanete da napadate, to je mnogo veća greška. Ove male stvari čine razliku, a trebalo bi se boriti za svaku loptu, čak i u situacijama kad grešite. To je balans dve stvari – kada možete da kontrolišete situaciju i kada ne možete“, rekao je Lajović.

Lajović će u osmini finala igrati protiv Žeremija Šardija iz Francuske.

(Beta)

