Lajpcig pobedio Štutgart za drugo mesto na tabeli, prva pobeda Menhengladbaha

Fudbaleri Lajpciga pobedili su danas na svom terenu Štutgart 3:1, u utakmici devetog kola Bundeslige i popeli se na drugo mesto na tabeli.

Lajpcig je poveo autogolom Džefa Šaboa u 45. minutu, a prednost je udvostručio Jan Diomande u 53. minutu. Jedini gol za Štutgart postigao je Tijago Tomaš u 65. minutu, a konačan rezultat postavio je Romulo Kardoso u prvom minutu nadoknade vremena.

Lajpcig je nastavio dobar niz i posle sedmog trijumfa je drugi na tabeli sa 22 boda, dva manje ali i utakmicom više od vodećeg Bajerna iz Minhena.

Štutgart je prekinuo niz od pet uzastopnih pobeda i ima 18 bodova na četvrtom mestu na tabeli.

Fudbaleri Borusije iz Menhengladbaha pobedili su na gostujućem terenu Sankt Pauli 4:0 i ostvarili prvi trijumf ove sezone u ligi.

Dvostruki strelac bio je Haris Tabaković, koji je postigao golove u 15. i 40. minutu. Golove su postigli još Sjuto Matino u 75. i Oskar Fraulo u 80. minutu.

Borusija je 16. na tabeli sa šest bodova, a Sankt Pauli je posle šestog poraza 15. sa bodom više.

Fudbaleri Majnca odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Verdera iz Bremena i prekinuli niz od četiri poraza.

Domaći su poveli golom koji je Silvan Vidmer postigao u 36. minutu, a izjednačio je Jens Stage u 86. minutu.

Majnc je pretposlednji na tabeli sa pet bodova, a Verder je osmi sa 12 bodova.

U ostalim utakmicama Hajdenhajm je na svom terenu odigrao nerešeno 1:1 protiv Ajntrahta iz Frankfurta, a nerešeno 0:0 bilo je u duelu Union Berlina i Frajburga.

Kasnije igraju Bajern Minhen – Bajer Leverkuzen.

(Beta)

