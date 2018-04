Lakazet o Vengerom odlasku: Svi smo bili u šoku

PARIZ – Fudbaler Arsenala Aleksander Lakazet izjavio je da su svi u klubu bili zatečeni iznenadnom odlukom menadžera Arsena Vengera da na kraju sezone napusti klub.

„Svi smo bili u šoku, niko nije očekivao da će Venger to da saopšti, ali sve to je deo fudbala. Znali smo da će u nekom trenutku to morati da se desi, ali nikako ove godine, ali moramo da se pomirimo sa tim. Ostaje nam da osvojimo Ligu Evrope za njega“, izjavio je Lakazet za francuski SFR Sport.

(Tanjug)