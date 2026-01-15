Lakić: Ne smemo da razmišljamo o porazu od Olimpijakosa

Košarkaš Partizana Arijan Lakić rekao je da ekipa mora dobro da se pripremi za predstojeću utakmicu protiv Igokee u ABA ligi i da ne sme da razmišlja o porazu od Olimpijakosa u Evroligi.

„Idemo korak po korak. Ne smemo da žurimo niti da razmišljamo o jučerašnjem porazu u Evroligi, već moramo da guramo dalje. Igokea je odlična ekipa, što su nedavno pokazali pobedom protiv Kluža. Moramo dobro da se pripremimo i da budemo maksimalno fokusirani na tu utakmicu jer nam je izuzetno važna, kao i svaka u ABA ligi“, rekao je Lakić, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u petak od 19 časova u Laktašima protiv Igokee, ranije odloženu utakmicu sedmog kola ABA lige.

„Voleo bih da dođe što više naših navijača, kao i prošle godine, kada je atmosfera bila zaista jedinstvena. Naš cilj je da razmišljamo samo o tome kako da budemo što bolji na terenu“, naveo je Lakić.

Crno-beli u duel ulaze posle sinoćnjeg poraza od Olimpijakosa 66:104, u 22. kolu Evrolige.

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je da njegovu ekipu očekuje teško gostovanje protiv kvalitetne ekipe koja dobro igra.

„To nije izgovor, ali imamo određene probleme jer na raspolaganju nećemo imati dvojicu novih igrača Kamerona Pejna i Tonjea Džekirija. Zato moramo da se dobro pripremimo i da se takmičimo na mnogo višem nivou protiv zaista kvalitetnog tima“, rekao je Penjaroja.

(Beta)

