Lalatović: Daćemo sve od sebe za dobar rezultat protiv Zvezde

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović rekao je danas da će njegova ekipa, posle teškog gostovanja Makabiju iz Tel Aviva u kvalifikacijama za Ligu Evropa, dati sve od sebe da napravi dobar rezultat protiv Crvene zvezde, u predstojećoj utakmici domaćeg prvenstva.

„Rekao sam igračima da moraju da veruju u sebe da bi napravili rezultat… Zvezda ima svojih vrlina i mana, imamo ih i mi. Mi ćemo pokušati da se pokažemo u što boljem svetlu, posle ovako teške utakmice, a protiv još jednog odličnog protivnika“, rekao je Lalatović agenciji Beta u Netanji.

Fudbaleri Radničkog igraju u nedelju od 19 časova u Beogradu protiv Crvene zvezde, utakmicu drugog kola Super lige Srbije.

„Dva teška gostovanja u samo pet dana, ali ćemo dati sve od sebe da napravimo dobar rezultat. Biće teško, ali daćemo sve od sebe“, dodao je Lalatović.

Fudbaleri Radničkog iz Niša izgubili su sinoć od Makabija iz Tel Aviva sa 0:2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Niška ekipa iz Izraela kreće u subotu ujutru, s tim da će put aerodroma u Tel Avivu krenuti oko tri sata posle ponoći.

„U pola tri ustajemo, u tri krećemo, tri sata ćemo provesti na aerodromu, putovaćemo dva i po sata… To je za ovaj tim, bez tri-četiri standardna igrača mnogo, ali rekao sam im da moraju da veruju u sebe ako žele da naprave rezultat“, rekao je Lalatović.

Govoreći o timu Zvezde, rekao je da crveno-beli imaju jako kvalitetne igrače.

„To su sve igrači koji imaju visoke plate, gde su plaćena velika obeštećenja… Imaju odličan tim, ali imamo i mi svoje adute. Ja uvek verujem u svoje igrače i uvek pokušavam da iz njih izvučem maksimum“, rekao je Lalatović.

On je ocenio da Radnički može mnogo u Super ligi ove sezone.

„Imamo u planu da dovedemo još dvojicu igrača i kad nam se ova četiri oporave, mislim da ovaj tim Radničkog može da ima veliku ulogu u srpskom fudbalu i ja sam apsolutno siguran da će Radnički i sledeće sezone igrati Evropu“, rekao je trener Radničkog.

Govoreći o sinoćnjem meču u Netanji, Lalatović je naveo da nije „nije štimala uigranost tima“.

„Ovaj tim, iskren da budem, nikad nisam izveo ni na treningu, jako je teško Radničkom i meni kao treneru kada ne igraju četiri standardna igrača. To je mnogo i za Mančester, a ne za Radnički. Videlo se kod nekih igrača da prvi put igraju tako veliku utakmicu, videlo se i neiskustvo, plus veliki protivnik, veliko ime“, rekao je on.

Igrači Radničkog su, po njegovim rečima, u prvom poluvremenu, uspeli da koliko-toliko urade oni što im je tražio.

„Više bih voleo da smo prvo poluvreme primili golove koje je trebalo da primimo. Oba gola koje smo primili u drugom smo primili iz naših grešaka i to je ono što me boli, što mi je krivo. Zato sam danas napravio analizu da vide gde su grešili, šta ne sme više da im se dešava jer mi baš na tim segmentima igre puno radimo“, rekao je Lalatović.

Revanš je narednog četvrtka na Čairu.

„Ja se uvek nadam, 2:0 je nezgodan rezultat. Ubedjen sam kad nam se vrate Haskić, Aksentijević, Crnomarković da će ovo biti mnogo drugačiji Radnički na našem terenu. Lopta je ovde išla kao po ledu, moji igrači se nisu malo privikli na to, vlaga je bila ogromna, i Rajković mi je rekao da sve ekipe padaju od 55-60. minuta, ne mogu da se nadišu… Nemam šta da zamerim igračima, mi smo u ovom trenutku izveli ekipu koju smo imali i dali svoj maksimum”, rekao je Lalatović.

Lalatović je, na kraju, čestitao Spartaku iz Subotice pobedu nad Spartom iz Praga, u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

„Crvena zvezda i Partizan, to je očekivano… Želeo bih da čestitam Spartaku na fenomenalnom rezultatu koji je postigao i želim im od sveg srca da prodju u narednu rundu“, rekao je Lalatović.

(Beta)