Lalatović: Moramo da budemo mirni pred revanš, možda napustim klub

Trener Čukaričkog Nenad Lalatović rekao je da njegova ekipa ne sme da se opusti i pored pobede od dva gola razlike u današnjoj prvoj polufinalnoj utakmici Kupa protiv Partizana i najavio odlazak ako iz kluba ode sportski direktor Vladimir Matijašević.

„Rekao sam igračima da ne smeju da se opuste jer je 2:0, odnosno 4:2, dva gola razlike, to je najgori rezultat. Nema opuštanja, kad smo mi njima mogli da damo četiri gola, to je Partizan, šampion države, može i on nas tako da kazni ako se opustimo. Moramo da se spustimo na zemlju, ali danas smo odigrali dobru utakmicu“, rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Čukarički je kao domaćin pobedio branioca trofeja Partizan sa 4:2, u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa Srbije.

„Daleko je finale, ovo je prvo poluvreme. Partizan je veliki klub, poštujem ga, igraćemo na njihovom stadionu, znam da nas čeka pakao. Velika je stvar pobediti Partizan borimo se za Evropu. Znam da u Srbiji može da pobedi fudbal, ko je dobar moe da uspe. Ne mrzim nikoga, nisam rekao da volim Partizan, ali ga ne mrzim. Imam prijatelje medju bivišim igračima Partizana. Kad igram protiv Partizana volim da ga pobedim, ali ne volim da se pravi neka slika o meni“, naveo je Lalatović.

On je podsetio na prošlonedeljnu utakmicu Čukaričkog i Radničkog, u kojoj je njegova ekipa izgubila sa 2:3, a svi u beogradskom klubu smatraju da su oštećeni sudjenjem.

„U Srbiji sve može da bude lepo kada to neko hoće, ova danas utakmica i ona koju smo igrali protiv Niša su nebo i zemlja. Sudija Piper može da bude Mažić, ali ako on to hoće. Srećan sam što je sada bilo sve regularno. Bio sam tužan i dalje sam zbog svega što se dogodilo protiv Radničkog, to nikad nisam doživeo. Nisam hteo da dodjem na konferenciju jer bih svašta rekao i bio bih kažnjen minimum godinu dana da ne radim u fudbalu“, rekao je Lalatović.

Sportski direktor kluba Vladimir Matijašeić podneo je ostavku, a Lalatović je rekao da će i on sa njim zajedno napustiti klub.

„Matijašević me je doveo, ako on ode iz kluba otići ću i ja. Ne bi bilo u redu da on ode iz kluba a ja da ostanem. Meni je u Čukaričkom prelepo, ovde sam proveo godinu i po dana. Nije direktor nizašta kriv, gazda, igrači, neke druge stvari su u pitanju, svima je palo teško. On je za mene najbolji sportiski direktor u Srbiji, igrače koje smo doveli za male pare, Matijašević ih je prodao za milione“, rekao je on.

Lalatović je dodao da Matijašević ima podršku igrača i da bi bio ogroman hendikep da napusti klub.

„Onda ću otići i ja, iako bih voleo da ovde provedem sve četiri godine, pa da odem u inostranstvo. Ovom klubu dajem i znoj i srce i dušu, davaću uvek ja sam čovek od reči. Poštujem vlasnika kluba, ali solidarisaću se sa Matijaševićem“, rekao je on.

Govoreći o borbi za Ligu Evropa, Lalatović je ocenio da je njegova ekipa zaslužila plasman u kvalifikacije.

„Zaslužujemo, a neka ode ko bude hteo, koga odluče, ali ne treba da se ponižavamo u Evropi. Tamo treba da igraju najbolji i najorganizovaniji klubovi, a ne da igramo pretkolo, da idemo da se sunčamo i da se ponižavamo. Srbiju treba da predstavljamo na najbolji način“, naveo je on.

(Beta)