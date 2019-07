Lalatović: Nema izgovora i alibija, Vojvodina mora u Evropu

NOVI SAD – Trener fudbalera Vojvodine Nenad Lalatović, uoči starta nove sezone i duela protiv Mačve u Superligi, kaže da ne želi alibi i da je cilj plasman u Evropu.

Vojvodina sezonu otvara u Bačkoj Palanci kao domaćin, jer se postavlja nova trava na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu.

„Od kada sam se vratio ovde, moja velika želja je da nastavim u istom stilu kao i prvi put, odnosno sa uspesima i da opet igramo Evropu. Prvo kolo je uvek neizvesno, pogotovo što još uvek pravimo ekipu i pojačanja dolaze u hodu. Da bi se uigrala i bila na nivou koji želim, ekipi će sigurno biti potrebno još vremena, ali za nas izgovori ne postoje, libi nikada nisam tražio, pa ćemo dati sve od sebe da već od prvog kola pobeđujemo i odvedemo Vojvodinu među prva četiri tima na tabeli. Vojvodina kao klub i Novi Sad kao grad to apsolutno zaslužuju“, rekao je Lalatović na konferenciji za medije u Novom Sadu.

Mačvu je opisao kao kvalitetnog protivnika, a svoj tim da još uvek nije na nivou na kojem bi želeo.

„Svaki trener ima neke svoje principe, pa su ih tako imali i moji prethodnici u Vojvodini. Meni je žao što nisam mogao da budem sa ekipom od prvog dana priprema, jer smatram da je fizička sprema izuzetno bitan faktor za ispunjenje zahteva koje tražim od igrača. Na pripremama smo odigrali četiri-pet utakmica i ostvarili smo sve pobede, ali to su bili slabiji protivnici od nas i zato ne mogu da budem siguran u to u kakvoj smo formi. Jeste lepo pobeđivati, ali najbitnije je da se to čini u prvenstvu. U ovom trenutku, sigurno nismo u top formi, ali igrači brzo napreduju, verujem da ćemo u punoj snazi biti tek od trećeg-četvrtog kola“.

Ove sezone, za razliku od prethodnih, neće biti podele bodova pred plej-of i plej-aut i takva odluka se nije svidela Lalatoviću.

„Iskreno, više volim sistem u kojem se dele bodovi, jer manje može svašta da se radi i ne može da se desi da, recimo, ekipe koje su pri vrhu u plej-autu mogu praktično da odigraju sedam utakmica bez značaja, a sličnih situacija ima i u plej-ofu. Mislim da sa podelom bodova nema opuštanja i svaka utakmica je bitna, a ne volim ni kad se prvenstvo završi mesec dana pre zvaničnog kraja takmičenja“, ističe on, dodavši da mu je žao što je njegov doskorašnji klub Radnički iz Niša ispao iz Evrope od estonske Flore.

Vojvodina je dogovorila dolazak pojačanja, zadnjeg veznog iz kazahstanskog Atiraua Željka Filipovića, bivšeg kapitena Maribora sa iskustvom igranja u Ligi šampiona i Ligi Evrope.

Utakmica između Vojvodine i Mačve igra se sutra od 20 sati na stadionu „Slavko Maletin Vava“.

(Tanjug)