Lalatović: Niko ne sme da baca sumnju na nas

SURDULICA – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović rekao je da niko ne sme da baci sumnju u nečasne radnje, nakon što se našao „pod lupom“ meč protiv Proletera, i da svako ko misli drugačije vređa ceo jug Srbije.

On je posle pobede nad vranjanskim Dinamom istakao da veoma poštuje kolegu iz Partizana Zorana Mirkovića, koji je izjavio da se pomenuti meč u Novom Sadu „brzo zaboravio“, ali je Lalatović naglasio da treneri ne treba da komentarišu takve stvari.

„Apsolutno znam da je utakmica Partizana i Dinama bila poštena, tu uopšte ne treba bacati sumnju. Ali, ljudi iz Partizana takođe treba da znaju da je Radnički veliki klub i da je sa pravom na drugom mestu, niko ne sme da baca sumnju na naš klub“, rekao je Lalatović na konferenciji za medije posle duela u Surdulici.

Prema njegovim rečima mnogima smeta što se Radnički nalazi na drugoj poziciji.

„Utakmica je apsolutno bila čista, bilo kakve druge insinuacije su vređanje nas sa juga Srbije. Ljudi bacaju mrlju na nas da bi opravdali to svoje treće mesto, Partizan je pošten klub i vode ga pošteni ljudi, Radnički je pošten klub i vode ga pošteni ljudi. Mogu slobodno da kažem da Ivica Tončev jako voli FK Radnički i Niš i da je jedan od najpoštenijih ljudi u srpskom fudbalu“, naveo je Lalatović, uz konstataciju da je prvi čovek FŠ Slaviša Kokeza preporodio tu organizaciju.

Trener Dinama Radmilo Jovanović osvrnuo se još jednom na meč protiv Partizana, koji je takođe „pod lupom“.

„Partizan je čisto kristalan klub, ni u ništa nije umešan, kao i Dinamo. Istražni organi neka jure one koji su umešani“, zaključio je Jovanović, koji je ranije suspendovao golmana Uroša Đurića nakon poraza u Humskoj (6:0).

(Tanjug)