Lalatović pred Vojvodinu: Imaju četiri plana protiv mene i Novog Pazara

Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas, uoči gostovanja Vojvodini u 24. kolu Super lige Srbije, da Novosađani imaju četiri plana kako da otežaju njegovoj ekipi.

„Oni su imali plan A, plan B, plan C i plan D, a zaboravili su da sam ja živeo u Novom Sadu. Dobio sam neke informacije. U restoranima su moji prijatelji i kada neki članovi uprave pričaju u radno vreme, uz rakijicu, to lako dođe do mene. Ako sve to nije tačno, onda se izvinjavam“, rekao je Lalatović na konferenciji za novinare u Novom Pazaru.

On je otkrio da je plan A bio da ga kapiten Vojvodine Njegoš Petrović prozove preko medija.

„Petrović me je prozvao i onda je trebalo da ja reagujem. Ja, koji sam zlatnim slovima ispisao istoriju Vojvodine, nisam to zaslužio. Kad Petrović postigne i uradi za Vojvodinu ono što sam ja uradio, onda treba da priča o meni. Ja o Petroviću lično neću pričati ništa ružno“, rekao je Lalatović.

Lalatović je naveo da je predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić savetovao treneru Novosađana Miroslavu Tanjgi da pre utakmice pruži ruku kolegi sa klupe rivala.

„To je plan B. Tanjga mi je bio nadređen dok sam vodio Vojvodinu. Dobro je naučio posao, ali nije mi pružio ruku u Lučanima dok sam vodio Mladost. Očigledno da ima nešto protiv mene, a ja protiv njega nemam ništa. Sad je trebalo da pred novosadskom publikom pokaže kakav je ‘džek’. On meni nije pružio ruku, ne pružam je ni ja njemu“, kazao je Lalatović.

Šef struke Novog Pazara pomenuo je još dva plana domaće ekipe za predstojeći meč.

„Od prvog do 20 minuta sudija Stefan Jeknić dopustiće agresivnu igru. To su priče koje su došle do mene od ljudi iz njihove uprave. Znači, oni mogu da igraju slobodno protiv nas, da to bude za žuti ili crveni karton, a da to ne bude sankcionisano od strane gospodina Jeknića“, rekao je Lalatović.

„Plan D je da ja reagujem. Da me isprovociraju u prvih 20 minuta, da počnu da mi biju igrače, da dopuste grublju igru prema nama. Ja reagujem, dobijem crveni karton i isključenje. Ja to neću dozvoliti. Neću dopustiti da se iko igra sa mojim imenom i prezimenom“, dodao je on.

Utakmica na Stadionu Karađorđe zakazana je za subotu od 16 časova.

„Moram da kažem našem generalnom sekretaru saveza Branku Radujku da obrati pažnju na suđenje u prvih 20 minuta protiv Novog Pazara. Neka predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Domeniko Mesina otvori četvore oči. Neka odnos bude 50 prema 50. Ja sigurno neću ništa reći sudiji da bih bio isključen“, poručio je Lalatović.

Vojvodina je trećeplasirana u Super ligi Srbije sa 49 bodova, dok Novi Pazar na petoj poziciji ima 13 bodova manje.

(Beta)

