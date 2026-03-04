Lalatović: Samo da ne primimo rano gol protiv Zvezde u Kupu

Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je danas, uoči dolaska Crvene zvezde na utakmicu četvrtfinala Kupa Srbije, da ne bi bilo dobro da njegova ekipa rano primi gol.

„Makar s nulom da odemo na poluvreme. Onda bismo mogli u drugom delu da iskoristimo neku šansu. Penali? Maštao sam i tome, kao kada sam osvojio prvi trofej sa Vojvodinom. Vežbaćemo ih“, rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Novi Pazar i Crvena zvezda igraće u četvrtak od 14.45 na Gradskom stadionu u četvrtfinalu Kupa Srbije. Ulaznice za utakmicu puštene su u prodaju danas, a do popodneva je ostalo još samo oko 200 karata za istočnu tribinu.

„Radili smo fenomenalno. Atmosfera je odlična. Novi Pazar je od Crvene zvezde primio 10 golova na dva poslednja meča. Ne želim da se to ponovi. Ako Bode može da prođe Intera u Evropi, možda i mi možemo Zvezdu“, naveo je Lalatović.

„Božja volja je kako će biti. Moramo da budemo jak kolektiv da bismo parirali. Rekao sam momcima da nemaju šta da izgube, ali da njihovi očevi, majke, babe, dede, braća i sestre treba da budu ponosni. Oni veruju u njih“, dodao je on.

On je pomenuo i sudiju Danila Nikolića, koji će deliti pravdu u predstojećem duelu sa crveno-belima.

„Sudija je kojem želim lepu budućnost, pred njim je da pokaže da ima ‘onu stvar,’ a Srbija da pokaže koliko je jaka. Videćemo to po suđenju. Očekujem da Nikolić bude neprimetan, da obe ekipe odigraju najbolje moguće, da publika navija, da mi probamo ono što sanjamo“, kazao je Lalatović.

Trofej u Kupu Srbije brane fudbaleri Crvene zvezde.

(Beta)

