Lalatović: Živim za klub koji vodim

NIŠ – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Nenad Lalatović, dan posle sjajnog debija i pobede protiv malteške Gzire 4:0, zahvalio se navijačima na podršci.

„Iskreno, iznenadio sam se ovacijama sa „istoka“ Ja sam takav kakav jesam, živim za klub koji vodim, živim za navijače, za igrače, živim da pobedim. To iritira protivničke navijače, ali kada me upoznaju van terena zavole me. Posle ne mogu bez mene (smeh). Rastanci sa svim mojim klubovima uvek su bili tužni“, rekao je Lalatović za klupski sajt.

(Tanjug)