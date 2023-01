Lampard: Uživam u izazovima

LIVERPUL – Moj posao je da se potpuno fokusiram na posao koji je pred nama, dan za danom i utakmicu za utakmicu, to je apsolutna realnost, izjavio je menadžer Evertona Frenk Lampard za „Skaj sport“.

Everton je posle serije loših rezultata u Premijer ligi pao na 18. mesto na tabeli Premijer lige sa samo 15 bodova. Klub iz Liverpula je pre dva dana na svom terenu poražen od Brajtona rezultatom 4:1. Britanski mediji navode da se Lampard nalazi pod ozbiljnim pritiskom posle poraza od Brajtona i dodaju da će dobiti otkaz ako klub ne krene sa boljim rezultatima u nastavku sezone.

„Imali smo razgovor, uprava i ja. Zapravo mi ne trebaju uveravanja. Dolazim na posao da pokušavam da se popravim svakog dana, da popravim sebe, tim i sve, tako da ne tražim bilo kakva uveravanja. Došao sam ovde pre skoro godinu dana i mnogi navijači Evertona su osećali da klub tada ide ka ispadanju. To je moj iskren osećaj. Upravo smo skliznuli u zonu ispadanja, ali to nije moja glavna briga. Ako pobedimo u sledećoj ligaškoj utakmici, menjaju se stvari“, izjavio je Lampard.

Dodaje da uživa u radu pod pritiskom.

„Tamo gde su došli izazovi, prihvatio sam ih i zaista sam uživao u njima. Uživam da radim za ovaj klub i to je prava čast za mene. Ja sam veliki čovek koji radi za veliki klub i nastaviću to da radim. Možemo da kontrolišemo samo ono što možemo da kontrolišemo, tako da želimo da igramo dobro i da pokažemo nastupe sa pravom radnom etikom i strašću. Uvek sam to govorio jer to uvek zapali navijače na pravi način. To je naša odgovornost“, zaključio je Lampard.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.