Lanišek pobednik takmičenja u ski skokovima u Zakopanama

Slovenački ski skakač Anže Lanišek pobedio je večeras na takmičenju Svetskog kupa u Zakopanama.

Lanišek je u Poljskoj u snežnim uslovima zabeležio 11. pobedu u karijeri, a slavio je skokovima od 138 i 137 metara (278,1 poen).

Drugo mesto je zauzeo Austrijanac Jan Herl sa osvojenih 264,8 poena (skokovi od 144,5 i 135,5 metara), dok je njegov sunarodnik Manuel Fetner završio na trećoj poziciji sa 262,7 poena (skokovi od 135,5 i 135 metara).

Slovenac Domen Prevc, pobednik Novogodišnje turneje i vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa, prekinuo je niz od 12 uzastopnih takmičenja na kojima se popeo na pobednički podijum, zauzevši 27. poziciju.

Na polovini sezone Prevc vodi u generalnom poretku sa 1.210 bodova, drugi je Japanac Rjoju Kobajaši sa 822 boda, a treće mesto zauzima njegov sunarodnik Ren Nikaido sa 661 bodom.

Svetski kup se nastavlja narednog vikenda u japanskom Saporou.

(Beta)

