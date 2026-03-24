Lans odbio da odloži utakmicu protiv Pari Sen Žermena

Francuski fudbalski klub Lans odbio je da odloži prvenstvenu utakmicu protiv Pari Sen Žermena narednog meseca, preneli su danas britanski mediji.

Pari Sen Žermen je tražio odlaganje utakmice protiv Lansa 11. aprila, pošto se ta utakmica igra između dva duela pariskog kluba protiv Liverpula u četvrtfinalu Lige šampiona.

U saopštenju objavljenom kasno sinoć, Lans je naveo da se protivi promeni termina.

Lans je drugi na tabeli sa bodom zaostatka za vodećim Pari Sen Žermenom, koji ima utakmicu manje.

Tokom osmine finala Lige šampiona, Pari Sen Žermen je odložio utakmicu protiv Nanta kako bi ekipa imala dan odmora više između dve utakmice protiv Čelsija.

(Beta)

