Laporta i narednih pet godina ostaje na čelu Barselone

Predsednik fudbalskog kluba Barselona Đoan Laporta ponovo je izabran na tu funkciju, saopštio je kasno sinoć taj španski klub.

Laporta je dobio novi petogodišnji mandat na juče održanim izborima, što je Barselona potvrdila malo posle ponoći.

Njegov jedini rival Viktor Font je ranije priznao poraz i četsitao Laporti na „njegovoj nesumnjivoj pobedi“.

Nakon završetka brojanja glasova, Barselona je saopštila da je Laporta dobio 68 odsto glasova. Klub je naveo da je više od 48.000 od 114.000 članova kluba iskoristilo svoje pravo glasa.

Laporta je uspešno predvodio Barselonu od 2003. do 2010. godine, tokom najboljih godina trenera Pepa Gvardiole i mladog Lionela Mesija.

Vratio se na tu funkciju 2021. godine kada se klub nalazio u teškoj finansijskoj situaciji. Odgovorio je na krizu odlukom da Barselona više ne može da priušti Mesija, koji je otišao u Pari Sen Žermen, i prodajom dela klupske imovine, uključujući i 25 odsto TV prava španske lige na narednih 25 godina.

Međutim, dug kluba se povećao pod Laportom sa 1,3 milijarde evra na više od dve milijarde tokom njegovog mandata.

Fontova kampanja je pokušala da predstavi Laportu kao neodgovornog menadžera koji je uništio budućnost kluba, ali je Laporta pridobio više članova svojom porukom da je spasao klub od propasti i da mu je sada potreban još jedan mandat da završi posao.

Da dobije novi mandat, Laporti su svakako pomogle dobre igre Barselone pod vođstvom trenera Hansija Flika i pojava nove zvezde Lamina Jamala.

(Beta)

