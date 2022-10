Laporta: Želeo sam da Superliga bude otvoreno takmičenje

BARSELONA – Predsednik Barselone Đoan Laporta izjavio je da više ne veruje u fudbalsku Superligu iako se katalonski klub još nije zvanično povukao iz nje, prenose španski mediji.

Laporta smatra da bi takmičenje sa velikim evropskim klubovima koji redovno igraju jedni protiv drugih na kraju umorilo navijače.

„Ušao sam u Superligu kao predstavnik Barselone, ali sa kriterijumom da napravimo otvorenu Superligu. Da napravimo takmičenje, koje je otvoreno za sve. Za mene je to veoma važno. Verujem u nacionalna fudbalska takmičenja i za mene bi bila greška da Superliga zameni nacionalne lige. Mislim da bi česte utakmice velikih klubova bile zamorne. Oni koji vole fudbal na kraju bi se umorili. Lepo je i zdravo da manji tim pobedi veliki. Bilo je sjajno kada je Grčka osvojila evropsku titulu, a kada je Lester bio šampion u Engleskoj – to je tek bilo nešto posebno. To je fudbal“, rekao je Laporta.

On je istakao da bi nešto trebalo da se promeni u evropskim klupskim takmičenjima.

„Superliga kao modifikovana i unapređena Liga šampiona, to je put. Sa veoma dobrim formatom takmičenja, to će sigurno da bude najatraktivnije takmičenje na svetu. Ali u isto vreme morate da budete vešti da održavate značaj državnih šampionata. To je bitno“, zaključio je predsednik Barselone.

(Tanjug)

