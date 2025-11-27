Lara Gut Behrami završila sezonu zbog povrede

Gut Behrami se povredila prošle sedmice tokom treninga za superveleslalom na Koper Mauntinu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Biće operisana tokom sledeće nedelje.
Ova 34-godišnja skijašica, koja je upisala 48 pobeda u Svetskom kupu, planirala je da okočna karijeru na kraju ove olimpijske sezone i da odbrani titulu u superveleslalomu na Igrama 2026. godine.
Gut Behrami, sada, ostavlja „svoju budućnost otvorenom“.
„Za sada, moj cilj je da se oporavim od ove povrede i povratim svoje pune sposobnosti. Tek tada ću znati šta budućnost nosi“, rekla je dvostruka šampionka Svetskog kupa.
Gut Behrami je prošlu sezonu završila na drugom mestu u ukupnom plasmanu, a novu je počela osvajanjem trećeg mesta u veleslalomu u Zeldenu, što je bio njen 101. podijum u karijeri.
„Smatram da se povreda kolena, koliko god složena bila, ne može smatrati tragedijom“, navela je Gut Behrami u saopštenju u kojem se ističu nedavne smrti mladih skijaša koji su povređeni tokom treninga.
