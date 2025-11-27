Lara Gut Behrami završila sezonu zbog povrede

Švajcarska skijašica Lara Gut Behrami završila je sezonu zbog teške povrede levog kolena, saopštio je danas Skijaški savez te zemlje.

Gut Behrami se povredila prošle sedmice tokom treninga za superveleslalom na Koper Mauntinu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Biće operisana tokom sledeće nedelje.

Ova 34-godišnja skijašica, koja je upisala 48 pobeda u Svetskom kupu, planirala je da okočna karijeru na kraju ove olimpijske sezone i da odbrani titulu u superveleslalomu na Igrama 2026. godine.

Gut Behrami, sada, ostavlja „svoju budućnost otvorenom“.

„Za sada, moj cilj je da se oporavim od ove povrede i povratim svoje pune sposobnosti. Tek tada ću znati šta budućnost nosi“, rekla je dvostruka šampionka Svetskog kupa.

Gut Behrami je prošlu sezonu završila na drugom mestu u ukupnom plasmanu, a novu je počela osvajanjem trećeg mesta u veleslalomu u Zeldenu, što je bio njen 101. podijum u karijeri.

„Smatram da se povreda kolena, koliko god složena bila, ne može smatrati tragedijom“, navela je Gut Behrami u saopštenju u kojem se ističu nedavne smrti mladih skijaša koji su povređeni tokom treninga.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com