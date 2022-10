Laslo Đere poražen u osmini finala turnira u Napulju

NAPULJ – Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Napulju, pošto je večeras u osmini finala izgubio od Italijana Lorenca Musetija 7:5, 6:3.

Meč je trajao 93 minuta. Ovo je bio sedmi međusobni duel srpskog i italijanskog tenisera, a drugi trijumf Musetija.

Oba tenisera su bila sigurna na svoje servise u prvom setu, a igralo se gem za gem do rezultata 5:5. Italijan je u 11. gemu iskoristio treću brejk loptu i poveo 6:5, a onda je na svoj servis stigao do 1:0 u setovima. Museti je u drugom setu poveo 3:0, a onda je držao prednost od tri gema do što mu je bilo dovoljno za pobedu i plasman u četvrtfinale turnira u Napulju.

Museti će u četvrtfinalu igrati sa Danijelom Elahijem Galanom iz Kolumbije.

ATP turnir u Napulju se igra za nagradni fond od 612.000 evra.

