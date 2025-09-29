Latinska muzička zvezda Bed Bani nastupa na poluvremenu Superbola u februaru u Santa Klari

Latinska muzička zvezda Bed Bani (Bad Bunny) nastupiće na poluvremenu najvažnije utakmice američkog fudbala (NFL) – Superbola, 8. februara naredne godine u Santa Klari, u Kaliforniji.

„Ono što osećam me prevazilazi. Ovo je za one koji su prethodili i pretrčali bezbroj jardi kako bih mogao da uđem i postignem tačdaun… Ovo je za moj narod, moju kulturu i našu istoriji. Idi i reci svojoj baki da ćemo biti na poluvremenu Superbola“, naveo je Bed Bani u saopštenju.

Portorikanski 31-godišnji muzičar jedan je od najstrimovanijih muzičara na svetu i sa 12 vodeći je po broju nominacija na Latinskom Gremiju u novembru i jedan je od najuticajnijih latino umetnika.

Bed Bani, rođen je kao Benito Antonio Martines Okasio, osvojio je tri Gremija i 12 Latinskih Gremija.

Glumio je u brojnim holivudskim fimovima, među kojima je i „Brzina metka“, sarađuje sa brojnim modnim kućama, ambasador je sportskih brendova i osnivač dobrotvorne fondacije.

On će 4. oktobra biti domaćin emisije „Uživo subotom uveče“ (Saturday Night Live).

Prošle godine u poluvremenu Superbola u Nju Orleansu nastupio je američki reper Kendrik Lamar, zajedno sa gošćom SZA, a njegov nastup oborio je rekord i postao najgledaniji program na poluvremenu Superbola sa 133,5 miliona gledalaca.

Decenijama najveće muzičke zvezde nastupaju u poluvremenu najvažnije NFL utakmice u godini.

Na Superbolu nastupali su, između ostalih, Prins, Bijonse, Madona, Koldplej, Eminem, Snup Dog, Dr. Dre, U2, Majkl Džekson, Dženifer Lopes, Šakira i Rijana.

