Lazarević: Moraćemo da se potrudimo da damo svoj maksimum protiv Barselone

BARSELONA – Košarkaš Crvene zvezde Stefan Lazarević izjavio je danas da će igrači „crveno-belih“ dati maksimum na meču protiv Barselone u 29. kolu Evrolige.

Crvena zvezda će sutra od 20.30 sati gostovati katalonskom klubu.

„Idemo u goste ekipi koja je po svemu opet kandidat za Fajnal for. U odličnoj su formi u poslednjih sedam-osam utakmica i to su pokazali. Moraćemo da se potrudimo da damo svoj maksimum, da im pariramo fizički i vidimo gde nas to vodi“, rekao je Lazarević, prenosi zvanični sajt Crvene zvezde.

Barselona je treća na tabeli sa 18 pobeda i 10 poraza, dok je Crvena zvezda 14. sa skorom 12/16.

„Specifičan je način na koji su se vezali neki porazi. Nije nam lako, ali tu smo da sa stručnim štabom nađemo način da prebrodimo to. Niko nam ne može pomoći, do nas samih. Nadam se da ćemo prebroditi ovaj težak period“, istakao je Lazarević.

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović ima problema sa povredama igrača. Za „crveno-bele“ neće igrati Branko Lazić i Ognjen Dobrić, dok je pod znakom pitanja Nemanja Nedović.

(Tanjug)

