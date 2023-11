Lazetić: Utakmica sa Partizanom najveći izazov

Trener fudbalera TSC-a iz Bačke Topole Žarko Lazetić rekao je danas da je utakmica sa Partizanom najveći izazov, a da njegova ekipa najteže utakmice doživljava kao najveću priliku i da ide u Beograd da se takmiči i da pokuša da pobedi.

„Šta reći o timu koji veže 13 pobeda, osim da je veoma dobar. I kod kuće i na gostovanjima su pobeđivali, uglavnom ubedljivo, nekad iz preokreta čak i u poslednjim minutima. To govori o njihovom karakteru i motivaciji. Verovatno im pomaže to što ne igraju u Evropi i fokusirani su samo na prvenstvo. Spremamo se za ovaj najveći izazov, nadamo se da ćemo biti konkurentni i da ćemo uspeti da pariramo“, rekao je Lazetić.

Fudbaleri TSC-a igraju u subotu od 18.30 u Beogradu protiv Partizana, utakmicu 16. kola Super lige Srbije.

„Presudni će biti dueli na sredini terena i videćemo kako ćemo se snaći. Činjenica je da mi najteže utakmice doživljavamo kao najveću priliku“, dodao je trener ekipe iz Bačke Topole.

Takmičenje u domaćem prvenstvu nastavlja se posle dvonedeljne pauze zbog obaveza reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, a Lazetić je rekao da je ekipa vredno radila, ali i da su dva slobodna dana svima prijala.

„Uspeli smo da obradimo sve faze igre, posebno golove koje smo primali iz izgubljenih lopti, a to nam se događalo i protiv Partizana. Zadovoljan sam kako su momci trenirali tokom pauze. Dobri su i ofanzivno i defanzivno, tako da u Beograd idemo da se takmičimo i pokušamo da pobedimo“, naveo je on.

„Znamo da moramo da budemo najbolji mogući i sreća je što smo konačno imali malo vremena da se pripremimo za ovu i za predstojeće utakmice. Ako uspemo da održimo kontrolu igre i pasova i što je najteže, da donosimo dobre odluke i ostanemo koncentrisani, mislim da ćemo biti na očekivanom nivou“, dodao je Lazetić.

On je rekao da zbog povreda mora da rotira tim, ali da su takve situacije do sada ispale dobro i da će se ekipa potruditi da odigra najbolje tri utakmice koje je očekuju u sedam dana.

„Pred svaku utakmicu ima nekih problema. Đorđeviću je ispalo rame ide na operaciju i on je završio sezonu. Cvetinović je obnovio povredu, dok se Rakonjac i Stanić polako oporavljaju. Jovanović je propustio celu nedelju sa treninzima, ali Pantović je spreman“, dodao je.

Odbrambeni igrač TSC- Nemanja Petrović rekao je da je Partizan najveći klub na ovim prostorima.

„Rezultati pokazuju da su najbolja ekipa u našem prvenstvu. Mi smo protiv njih odigrali nerešeno, a potom imaju 13 vezanih pobeda, plus onu u Kupu, a to nije lako napraviti. U sjajnoj su formi i ova utakmica nas posebno motiviše. Siguran sam da će u Humskoj biti prava fudbalska atmosfera i da će utakmica biti dobra“, naveo je Petrović.

Petrović je rekao da nije nezadovoljan dosadašnjim rezultatima.

„Možda smo mogli da osvojimo neki bod više, ali moglo je i suprotno. S obzirom na to da smo uporedo igrali i prvenstvo i Evropu, mislim da smo sve to dobro izneli“, ocenio je on.

TSC je treći na tabeli sa 26 bodova, a Partizan je prvi sa 40.

U prvom kolu, TSC i Partizan su u Bačkoj Topoli odigrali nerešeno 3:3.

(Beta)

