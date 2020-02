Lazić: Neko drugi odlučuje utakmice na terenu

NIŠ – Košakraš Crvene zvezde Bili Beron nije bio zadovoljan sudijskim odluka u ključnim momentima finala Kupa Radivoja Koraća.

Crveno-beli su 17.5 sekundi pre kraja regularnog dela imali prednost od pet poena, ali su to isputsili i Partizan je slavio u produžetku.

„Promašili smo neke bitne šuteve, oni su pogodili, ne želim ni da komentarišem sudije. Taj ofanzivni faul, ta odluka je baš…. Neverovatno. Kod onog prekršaja rekao sam samo ‘vau’, Pejdž se smejao. To je bilo baš teško. To ne sviraš u tim trenucima, bio je fizički duel i zaista je čudno da su to dosudili… To što se Pejdž smejao posle toga govori sve. Ovo ćemo iskoristiti da se motivišemo, imamo još mnogo da igramo ove sezone“, rekao je Beron posle meča.

Sličan komentar imao je i kapiten Branko Lazić.

„Hoćemo iskreno ili da mažemo oči jedni drugima? Iskreno hoćete, dobro. Onda čestitam Partizanu na pobedi, ali ako ćemo iskreno, nekako mi se čini da već drugi put zaredom imam bar takav utisak, neko drugi odlučuje utakmice na terenu. Da li namerno ili nenamerno, ne znam. Što kažu ljudi, jednom možeš da napraviš grešku drugi put je već izbor. Kažem opet čestitiam Partizanu, ne bih više trošio reči“, rekao je Lazić.

Za razliku od njih dvojice, Čarls Dženkins je ipak istakao greške svoje ekipeu prvi plan.

„Svaku grešku koju smo mogli da napravimo, mi smo napravili. Sami smo krivi zbog ovoga. Bili smo možda neki put previše agresivni, odluka na Kevinu je bila 50:50, ali bez obzira na to, sami smo krivi“, zaključio je Dženkins.

(Tanjug)