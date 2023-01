Le Gre se izvinio Zidanu: Zna koliko ga cenim, kao i svi Francuzi

PARIZ – Predsednik Fudbalskog saveza Francuske (FFF) Noel le Gre izvinio se danas Zinedinu Zidanu zbog svojih izjava o legendarnom francuskom igraču i treneru, prenosi „Ekip“.

„Želeo bih da se izvinim zbog ovih izjava koje apsolutno ne odražavaju moje mišljenje, niti moje poštovanje prema igraču kakav je bio i treneru kakav je postao“, rekao je Le Gre.

Francuski mediji podsećaju da je Le Gre u nedelju u emisiji Radija RMS Sport „Bartoli tajm“, koju vodi proslavljena bivša teniserka Marion Bartoli, izvređao Zidana.

On je rekao da se ne bi javio na telefon da ga je pozvao Zidan, pošto je produžio ugovor sa dosadašnjim selektorom Francuske Didijeom Dešanom do 2026.

„Zidan u Brazilu? Ne zanima me. On radi šta hoće, to nije moj posao. Nikada se nisam sreo sa njim. Nismo se ni čuli, ne bih mu se ni javio na telefon da me pozove. Nikada nismo razmišljali da se rastanemo sa Dešanom“, rekao je Le Gre u emisiji „Bartoli tajm“.

Izjave predsednika FFF izazvale su reakcije širom Francuske, a oglasili su se brojni bivši i sadašnji francuski fudbaleri, između ostalih, Kilijan Mbape, Frank Riberi, Đibril Sise, kao i ministarska sporta Ameli Udea-Kastera i čelnici madridskog Reala.

„Dešan i Zidan su spomenici francuskog fudbala. Priznajem da sam dao nespretne izjave koje su dovele do nesporazuma. Zidan zna koliko ga cenim, kao i svi Francuzi“, zaključio je Le Gre.

(Tanjug)

