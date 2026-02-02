Lebron Džejms 22. uzastopni put izabran za ol-stara NBA lige

Džejmsu (41) je ovo i ukupno 22. put u karijeri da je proglašen za ol-stara NBA lige, kao i prvi put da je izabran kao rezervista a ne starter.

Četvorostruki najkorisniji igrač (MVP) NBA lige je rekorder po broju i ukupnih, i uzastopnih izbora za ol-stara tog takmičenja.

Uz Džejmsa, treneri NBA klubova su za ol-star rezerviste iz Zapadne konferencije izabrali i Džamala Mareja (Denver), Kevina Durenta (Hjuston), Entonija Edvardsa (Minesota), Devina Bukera (Finiks), Denija Avdiju (Portland) i Četa Holmgrena (Oklahoma).

Iz Istočne konferencije za ol-star rezerviste izabrani su Skoti Barns (Toronto), Donovan Mičel (Klivlend), Karl-Entoni Tauns (Njujork), Paskal Sijakam (Indijana), Džejlen Džonson (Atlanta), Džejlen Duren (Detroit) i Norman Pauel (Majami).

Za startere iz Zapadne konferencije su navijači, igrači i novinari već ranije izabrali srpskog centra Nikolu Jokića (Denver), Luku Dončića (Los Anđeles Lejkersi), Šeja Gildžes-Aleksandera (Oklahoma), Stefena Karija (Golden Stejt) i Viktora Vembanjamu (San Antonio).

Starteri iz Istočne konferencije su Janis Adetokumbo (Milvoki), Džejlen Branson (Njujork), Džejlen Braun (Boston), Kejd Kaningem (Detroit) i Tajris Meksi (Filadelfija).

Umesto ol-star utakmice, i ove sezone će biti odigran ol-star turnir, ali u drugačijem formatu. Igrači će biti podeljeni u tri ekipe – dve sačinjene od američkih igrača i jednu u kojoj će igrati igrači iz ostalih zemalja sveta. Svaku ekipu će činiti minimum osam igrača.

Turnir će biti odigran po sistemu „raund robin“ (svako sa svakim), nakon čega će dva tima sa najboljim skorom igrati u finalu. Utakmice će trajati po 12 minuta.

Ol-star turnir je na programu 15. februara u gradu Inglvud, u saveznoj državi Kalifornija.

