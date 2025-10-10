Lebron Džejms propušta početak sezone u NBA ligi zbog išijasa

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms propustiće početak nove sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) zbog išijasa.

Kako su saopštili Lejkersi, 40-godišnji Džejms će odsustvovati sa terena do četiri nedelje, pa će propustiti početak nove sezone.

Džejms nije radio sa ekipom i propustio je pripremne utakmice i poraze od Golden Stejta i Finiksa zbog upale glutealnog nerva, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Išijas se odnosi na bolove u donjim leđima koji nastaju kada se upali nerv išijadikus. Nerv išijadikus je najduži u telu, kreće od donjeg dela leđa i ide putem zadnjeg dela obe noge. Kada se upali zbog povrede ili pritiska na njega, izaziva bol koji ide od lumbalnog dela leđa, a može se proširiti na kukove, zadnjicu i noge.

Jedan od najboljih igrača svih vremena u junu je potpisao novi ugovor sa Lejkersima i postaće prvi košarkaš koji je igrao u 23 sezone u NBA ligi.

On će propustiti svih pet utakmica Lejkersa u oktobru.

Džejms je prošle sezone odigrao 70 od 82 utakmice, a godinu dana ranije odigrao je 71 utakmicu.

Prošle sezone u proseku je postizao 24,4 poena, uz 8,2 asistencije i 7,8 skokova po utakmici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com