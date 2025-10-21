Ledecka neće učestvovati u spustu na ZOI već u paralelnom veleslalomu u snoubordu

Češka skijašica Ester Ledecka neće učestvovati u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u februaru, kako bi se takmičila za treću uzastopnu zlatnu medalju u paralelnom veleslalomu u snoubordu.

Ledecka, jedina skijašica koja je osvojila zlatne medalje u dva različita sporta na Zimskim olimpijskim igrama, morala je da donese tešku odluku zbog rasporeda takmičenja, pošto se obe discipline održavaju istog dana.

Ledecka je pokušavala da utiče na promenu rasporeda i uz podršku predsednika Međunarodne skijaške federacije (FIS) Johana Elijaša podnela je žalbu Međunarodnom olimpijskom komitetu (MOK), ali je žalba odbijena.

„Plakala sam nekoliko puta zbog toga, ali dali smo sve od sebe. Razumem da nije lako koordinisati program, ali verujem da je to moglo da se uradi. Ja sam jedini sportista koji se treći put kvalifikovao za takmičenje u dva sporta i nadala sam se da će to uzeti u obzir“, rekla je 30-godišnja Ledecka.

Prema rasporedu, spust je na programu 8. februara u 11.30 u Kortini, a finale paralelnog veleslaloma u snoubordu je istog dana od 13 časova u Livinju. Dva mesta takmičenja udaljena su četiri sata vožnje.

„U ovom trenutku smo sigurni da se program neće promeniti. Žao nam je zbog toga, ali dali smo maksimum pod ovim okolnostima“, rekao je predsednik Olimpijskog komiteta Češke Jirži Kejval.

Ledecka je bila prva skijašica koja se kvalifikovala za disciplinu u alpskom skijanju i snoubordu na Zimskim olimpijskim igrama 2018. godine u Pjongčangu. Tada je osvojila zlatne medalje u superveleslalomu i u paralelnom veleslalomu u snoubordu.

Na Igrama u Pekingu 2022. godine odbranila je zlato u snoubordu, a u alpskim disciplinama trku u superveleslalomu završila je na petom mestu, u spustu je bila 27, a četvrta u kombinaciji.

Ledecka je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu osvojila bronzu u spustu.

Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara 2026. godine u Milanu i Kortini.

(Beta)

