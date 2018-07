Legendarni bokser ovako čestitao Novaku posle trijumfa na Vimbldonu

Legendarni bokser Majk Tajson čestitao je Novaku Đokoviću trijumf na Vimbldonu, prenose sportski mediji.

Takođe, Tajson je očaran i Serenom Vilijams iako je poražena u finalu Vimbldona. Serena je u subotu izgubila od Anđelik Kerber – 3:6, 3:6. Međutim, Tajson je oduševljen što je njegova zemljakinja uopšte stigla do finala samo deset meseci posle porođaja.

Congrats to #GOAT @serenawilliams for her awesome comeback on the court making it to #wimbledon2018 final and my friend @DjokerNole for winning men's final. I never thought I would like tennis so much but champs like you both made me love it.

