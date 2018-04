Legendarni Klop pošteno namučio prevodioca i nasmejao sve do suza (video)

Liverpul dočekuje Romu u prvoj polufinalnoj utakmici Lige šampiona, a trener Redsa Jirgen Klop napravio je pravu malu predstavu na konferenciji za novinare uoči spektakla na Enfildu.

It was a tough day at the office for Jurgen Klopp's translator 😂 pic.twitter.com/MG6sHAydom — BBC Sport (@BBCSport) April 23, 2018

Naime, nemački stručnjak priznao je između ostalog da u Italiji ne bi mogao da radi jer testeninu naručuje samo u restoranu, i oduševio se kada je prevodilac preveo ovu njegovu izjavu, a naročito reč špageti.

Na pitanje koje su sličnosti između njega i Euzebija Di Frančeska, Klop je u svom stilu rekao kako obojica nose naočare za vid i imaju u neurednu bradu. Klopa i okupljene novinare do suza je nasmejao prevod rečenice: ‘Sada smo u polufinalu i možemo do finala, a to je jedino o čemu razmišljam’ koji je trajao toliko dugo, da je Nemac logično zaključio:

– Nemam pojma što sam rekao, ali ti si bio sjajan. – i na kraju aplaudirao prevodiocu.