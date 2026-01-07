Legendarnom engleskom fudbaleru Kevinu Kiganu dijagnostikovan rak

„Kevin je nedavno primljen u bolnicu radi dalje procene tekućih abdominalnih simptoma. Ova istraživanja su otkrila dijagnozu raka, zbog kojeg će Kevin biti podvrgnut lečenju. Kevin je zahvalan medicinskom timu na njihovoj intervenciji i kontinuiranoj nezi. Tokom ovog teškog vremena, porodica traži privatnost i neće davati dalje komentare“, piše u saopštenju porodice 74-godišnjeg Kigana koje je preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Kigan je tokom igračke karijere nastupao za Skantorp junajted, HSV, Sautempton, Njukasl, Blektaun siti i Liverpul, sa kojim je 1977. godine osvojio titulu u Kupu evropskih šampiona.

Za Liverpul je odigrao ukupno 323 utakmice i postigao 100 golova, dok je kao član HSV-a osvojio Zlatnu loptu 1978. i 1979. godine.

Bio je kapiten reprezentacije Engleske od 1976. do 1982. godine i za selekciju svoje zemlje je zabeležio ukupno 63 nastupa i 21 pogodak.

Nakon igračke karijere je bio trener Njukasla, Fulama i Mančester sitija, kao i selektor reprezentacije Engleske, koju je predvodio na Evropskom prvenstvu 2000. godine.

(Beta)

