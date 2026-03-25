Lehečka u polufinalu mastersa u Majamiju

Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se večeras u polufinale mastersa u Majamiju, pošto je pobedio 151. igrača sveta Španca Martina Landalusea posle dva seta, 7:6, 7:5.

Lehečka, 22. teniser sveta, pobedio je posle nešto više od dva sata i drugi put u karijeri se plasirao u polufinale nekog mastersa.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Lehečka dobio 7:1.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 12. gema, kada je Lehečka napravio brejk i posle četvrte meč lopte plasirao se u polufinale.

Njegov protivnik biće pobednik duela Francuza Artura Fisa i Amerikanca Tomija Pola.

Landaluse je kroz kvalifikacije došao u glavni žreb i bio je najslabiji ranigrani teniser još od 1994. godine koji se plasirao u četvrtfinale turnira u Majamiju.

On će napredovati za 48 pozicija, na 103. na ATP listi.

(Beta)

