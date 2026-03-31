Lejkersi bolji od Vašingtona, 14 poena Vukčevića

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su danas na svom terenu ekipu Vašingtona sa 120:101 i tako upisali 12. pobedu u poslednjih 13 utakmica u NBA ligi.

U odsustvu suspendovanog Luke Dončića, najbolji u redovima Lejkersa bio je Lebron Džejms koji je zabeležio 21 poen, 12 asistencija i deset skokova. To je bila 1.228. pobeda Džejmsa u karijeri, uključujući i plej-of, čime se izjednačio sa Karimom Abdul-Džabarom po broju pobeda u istoriji NBA.

Ostin Rivs, Luk Kenard i Džekson Hejz su dodali po 19 poena za pobednički tim.

U timu Vašingtona, koji je izgubio 19. put u poslednjih 20 utakmica, najefikasniji je bio Vil Rajli sa 20 poena. Srpski košarkaš Tristan Vukčević je za 20 minuta na parketu upisao 14 poena, tri skoka i jednu asistenciju.

Košarkaši Oklahome su na domaćem terenu pobedili Detroit posle produžetka sa 114:110 i tako postali prvi tim koji je stigao do 60 pobeda ove sezone.

Šaj Gildžs Aleksander je bio najzaslužniji za ovu pobedu Oklahome pošto je meč završio sa 47 poena. Adžej Mičel je pobedi doprineo sa 14, a Čet Holmgren sa 13 poena. Na drugoj strani, najbolji je bio Pol Rid koji je ubacio 21 uz deset skokova.

Košarkaši Majamija pobedili su na svom terenu Filadelfiju sa 119:109, zahvaljujući seriji od 14:0 u poslednjim minutima utakmice.

Tajler Hiro je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 30 poena, dok je Bem Adebajo meč završio sa 23 poena i 16 skokova. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao.

U redovima Filadelfije najbolji je bio Džoel Embid sa 26 poena, Tajris Maksi je dodao 23, dok je Pol Džordž ubacio 19 poena.

Majami je deveti na tabeli Istočne konferencije sa 40 pobeda i 36 poraza, dok je Filadelfija ostala sedma sa skorom 41/34.

Košarkaši San Antonija su zabeležili devetu uzastopnu pobedu pošto su na svom parketu slavili protiv Čikaga sa 129:114.

Viktor Vembanjama je upisao 41 poen i 16 skokova, uz najbrži dabl-dabl u istoriji NBA lige. On je stigao do deset poena i deset skokova za prvih osam minuta i 31 sekundu provedenih na terenu. Džim Vašington iz Sent Luis Hoksa je imao dabl-dabl za devet minuta protiv Njujork Niksa 6. marta 1966. godine.

Njega je na ovoj utakmici najbolje pratio Stefon Kasl sa 21 poenom i deset skokova. U redovima Bulsa, koji su doživeli četvrti uzastopni poraz, najefikasniji su bili Tre Džons sa 23 i Leonard Miler sa 21 poenom.

Minesota je u gostima bila bolja od Dalasa sa 124:94 i sada je peta na tabeli Zapada sa skorom 46/29. Džulijus Rendl sa 24 poena i Ajo Dosunmu sa 16 poena, 15 skokova i 12 asistencija su predvodili Minesotu do trijumfa, dok je u timu Dalasa najbolji bio Danijel Gaford sa 21 poenom.

Košarkaši Klivlenda su u gostima pobedili Jutu sa 122:113.

Evan Mobli je ubacio 34 poena uz 16 skokova, Donovan Mičel je takođe postigao 34 poena, dok je Džejms Harden upisao 13 poena i 14 asistencija za Kavalirse, koji su pobedili u pet uzastopnih gostujućih utakmica i šest od poslednjih sedam ukupno.

Juta je poražena u poslednjih šest mečeva, a najefikasniji u tom timu na ovom meču bio je Kodi Vilijams sa 26 poena.

Atlanta je upisala 13. uzastopnu pobedu na domaćem terenu pošto je bila bolja od Bostona sa 112:102. Atlantu su do trijumfa predvodili Onjeka Okongvu sa 20 poena i deset skokova i Džejlen Džonson sa 20 poena i 12 skokova, dok je kod Seltiksa najbolji bio Džejlen Braun sa 29 poena i 10 skokova.

Košarkaši Finiksa su u gostima bili sigurni protiv Memfisa sa 131:105. Najefikasniji kod Sansa bili su Devin Buker sa 36 i Džejlen Grin sa 21 poenom, dok su na drugoj strani najbolji bili Tajler Barton sa 17 i Kem Spenser sa 16 ubačenih poena.

(Beta)

