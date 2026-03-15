Lejkersi poenima Dončića u produžetku savladali Denver

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su noćas na svom terenu nakon produžetka ekipu Denvera sa 127:125, čime su upisali peti uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Lejkersi su tokom druge četvrtine vodili sa 49:32, da bi Denver u sledećoj deonici stigao do izjednačenja (87:87).

Šest sekundi pre kraja regularnog dela Denver je vodio sa 118:115, a Lejkersi su do produžetka došli zahvaljujući Ostinu Rivsu.

Rivs je pogodio prvo slobodno bacanje i namerno promašio drugo, nakon čega je uhvatio loptu i postigao koš za izjednačenje – 118:118.

Poenima srpskog centra Nikole Jokića Denver je 15 sekundi pre kraja produžetka izjednačio na 125:125, da bi u narednom napadu odlučujući koš za pobedu Lejkersa postigao slovenački plejmejker Luka Dončić.

Rivs je u pobedi Lejkersa postigao 32 poena, uz sedam skokova i šest asistencija, Dončić je ostvario osmi tripl-dabl u sezoni sa 30 poena, 13 asistencija i 11 skokova, a Markus Smart je dodao 21 poen.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je Aron Gordon sa 27 poena, uz pet skokova, Jokić je zabeležio 27. tripl-dabl u sezoni sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija, dok je Tim Hardavej postigao 20 poena.

Lejkersi zauzimaju treće mesto na tabeli Zapadne konferencije sa 42 pobede i 25 poraza, a Denver je šesti sa 41 pobedom i 27 poraza.

Boston je na svom terenu savladao Vašington sa 111:100, i naneo gostima 11. vezani poraz u NBA ligi.

Najbolji učinak u ekipi Bostona imao je Nemiaš Keta sa 24 poena i 10 skokova, dabl-dabl je ostvario i Džejson Tejtum sa 20 poena i 14 uhvaćenih lopti, Džejlen Braun je upisao 16 poena, dok je bosanskohercegovački igrač Luka Garza dodao 15 poena.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je srpski igrač Tristan Vukčević sa 22 poena, uz tri skoka i jednu asistenciju, a Džamir Votkins je postigao 15 ppena, uz šest skokova.

Boston se nalazi na drugom mestu Istočne konferencije sa 44 pobede i 23 poraza, dok je Vašington na pretposlednjem, 14. mestu, sa skorom 16/50.

U derbiju Floride Orlando je na gostovanju bio bolji od Majamija sa 121:117, predvođen Paolom Bankerom koji je postigao 27 poena, uz osam skokova, za sedmi uzastopni trijumf gostiju.

Pobedu na gostovanju zabeležila je i ekipa Sakramenta, koja je bila bolja od Los Anđeles klipersa sa 118:109, a za domaći tim odlukom trenera nije igrao srpski košarkaš Bogdan Bogdanović.

Domaću pobedu prošle noći zabeležila je ekipa San Antoniija, pošto je bila bolja od Šarlota sa 115:102, uz dabl-dabl učinak Viktora Vembanjame sa 32 poena i 12 skokova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com