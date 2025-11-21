Lekler i Noris najbrži na prva dva treninga u Las Vegasu

Lekler je ostvario rezultat od 1:34,802 minuta i bio je brži 0,166 sekundi od vozača Vilijamsa Aleksandra Albona.
Vozač Red Bula Juki Cunoda zauzeo je treće mesto, a njegov timski kolega aktuelni šampion Maks Verstapen bio je četvrti.
Peto mesto zauzeo je Karlos Sainc iz Vilijamsa, dok su vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri bili šesti odnosno osmi.
Vozači Mercedesa Džordž Rasel i Kimi Antoneli zauzeli su deveto i 10. mesto, dok je sedmostruki svetski šampion iz Ferarija Luis Hamilton bio 11.
U drugom treningu, koji je prekinut zbog labavog poklopca šahta, najbrži je bio Noris sa 1:33,602 minuta.
Drugi je bio Antoneli sa 0,029 sekundi zaostatka, a treći Lekler sa 0,161 sekundom zaostatka.
Rasel je bio sedmi, Verstapen deveti, Hamilton je zauzeo 10, a Pjastri 14. mesto.
Treći trening na programu je noćas od 1.30 po srednjoevropskom vremenu, a kvalifikacije se voze od 5 časova.
Trka za Veliku nagradu Las Vegasa na programu je u nedelju u 5 časova.
Tri trke pre kraja šampionata Noris je prvi u generalnom plasmanu sa 24 boda više od timskog kolege Pjastrija i 49 više od Verstapena.
(Beta)
